Как информирует «НБН» со ссылкой на «УП», такое заявление озвучил канцлер Германии Олаф Шольц руководителям государств Европейского Союза во время саммита.

Во время своего выступления на встрече за закрытыми дверями, Шольц признал перед европейскими лидерами, что Европе может понадобиться порядка пяти лет для того, чтобы она смогла стать полностью независимой от поставок из территории Российской Федерации энергетических носителей.

Как известно, после начала российского вторжения в Украину в отношении России весь цивилизованный мир начал вводить жесткие экономические ограничения. И как бы руководство государства-агрессора не говорило, что санкции не влияют на их страну, в действительности они наносят сокрушительный урон на российскую экономику.