Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Wall Street Journal, среди компаний, которые осуществляют миграцию работников из РФ, такие банки с Уолл-стрит, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group, гиганты консалтинга McKinsey и Boston Consulting Group, а также техногигант Google.

Кроме того, международная платежная система Visa предложила переезд всем своим 210 сотрудникам, проживающим в России. Она перемещает некоторых из них в свои офисы в Дубае, а также украинцев, бежавших от войны, сообщили источники знакомые с ситуацией.

Такие консалтинговые фирмы, как Kearney и Alvarez & Marsal, которые в последние годы расширили свою деятельность в Персидском заливе, предлагают персоналу возможность переехать, говорят люди, знакомые с их деятельностью.

Goldman Sachs переместила из России в Дубай около 40 сотрудников, пишет WSJ. Банки за пределами США, например, парижский Rothschild, также перевели сотрудников в Дубай.

Британская юридическая фирма Linklaters перемещает из России 120 человек, включая юристов и вспомогательный персонал, некоторые из которых переезжают в Дубай.

WSJ отмечает, что такая миграция компаний является положительным моментом для этой страны Персидского залива, поскольку она стремится закрепить свой статус глобального коммерческого центра.

ОАЭ также остается одним из немногих партнеров США, которые готовы предоставлять визы россиянам, не попавшим под действие санкций, несмотря на то, что Россия продолжает войну с Украиной.

Наплыв работников происходит из-за того, что ОАЭ в значительной степени избегали критики российского вторжения в Украину и не присоединились к санкциям, введенным США и другими западными странами. Рейсы между Дубаем и городами России, которые осуществляют эмиратские перевозчики, продолжаются, в то время как европейское воздушное пространство закрыто для российских авиакомпаний.

Напомним, что многие западные компании объявили о планах приостановить или сократить свои операции в России после ее вторжения в Украину, а также санкций, введенных западными правительствами.

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