Спутниковый интернет Starlink, который ранее использовали только военные и объекты критической инфраструктуры, скоро будет доступен для каждого украинца. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале, информирует «НБН».
По его словам, НКЭК по инициативе Госспецсвязи одобрила первое решение, которым предусмотрено:
- внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.
- на период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей.
Ранее стало известно, что запрет на использование Starlink гражданскими лицами был временным и объяснялся техническими проблемами. Массовое использование спутникового интернета могло повлиять на радиорелейные комммуникации армии, поэтому перед тем, как разрешить доступ всем желающим, требовалось провести дополнительные работы.
«О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет, — сообщали в Госспецсвязи. — Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время».
Также ранее мы писали о том, что больницы в разных уголках Украины получат 590 станций StarLink
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