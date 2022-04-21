Спутниковый интернет Starlink, который ранее использовали только военные и объекты критической инфраструктуры, скоро будет доступен для каждого украинца. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

По его словам, НКЭК по инициативе Госспецсвязи одобрила первое решение, которым предусмотрено:

внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

на период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей.

Ранее стало известно, что запрет на использование Starlink гражданскими лицами был временным и объяснялся техническими проблемами. Массовое использование спутникового интернета могло повлиять на радиорелейные комммуникации армии, поэтому перед тем, как разрешить доступ всем желающим, требовалось провести дополнительные работы.

«О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет, — сообщали в Госспецсвязи. — Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время».

Также ранее мы писали о том, что больницы в разных уголках Украины получат 590 станций StarLink