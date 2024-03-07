О том, что демократы нижней Палаты представителей Конгресса США инициировали начало расследования, касающейся действий компании скандального американского олигарха Маска SpaceX из-за многочисленных сиятельств о применении терминалов спутниковой связи Starlink армией Путина, воюющей с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Washington Post.

По словам конгрессменов-демократов Джейми Раскина и Роберта Гарсии, они весьма озабочены сообщениями, подтвержденными ГУР Минобороны относительно применения российско-оккупационными войсками Starlink.

В частности, представители Демократической партии уже направили предупреждение президенту SpaceX Гвинну Шотвеллу, о том, что возможное использование армией страны-агрессора таких «девайсов» представляет серьезную угрозу не только для безопасности Украины и жизней украинцев, но и для сферы нацбезопасности США.

Отметим, что последний раз украинское оборонное ведомство закупало 400-500 Starlink для ВСУ в июне прошлого года, а ранее спутниковые терминалы нашему государству предоставлял сам Маск. Впрочем, позднее, после отключения спутниковой связи со стороны SpaceX у побережья ВОТ Крыма, и потери нескольких аквадронов Силами Обороны, контроль над этими коммуникациями взял на себя Пентагон.

Таким образом, сейчас сформировались значительные опасения по поводу широкого влияния, которое SpaceX и Маск могут оказать на ход войны, дав идентичное преимущество РФ.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск может спонсировать президентскую кампанию Дональда Трампа.