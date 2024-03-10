О том, что Twitter, буквально через 1 день, планирует запуск «инновационного» сервиса для хостинга потокового или ранее сохраненного видео, с целью привлечения новой аудитории для просмотра контента именно на X-платформе, якобы для конкурирования с YouTube, пишет «НБН», ссылаясь на материал Fortune.

Как стало известно, интерфейс приложения от Маска будет схож с видеосервисом YouTube для TV. Также, предполагается создать аналог или даже замену интернет-ресурсу для онлайн-трансляций Twitch и мессенджеру для зашифрованного обмена сообщениями Signal.

Впрочем, все это, судя по всему, не более, чем грандиозные мечты Маска, так как его видеохостинг станет доступен пока лишь на SmartTV, производителями которых являются Amazon и Samsung, поскольку мало что известно о доступности на смартфонах, планшетах или обычных ПК.

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