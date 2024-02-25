О том, что по мнению вице-премьер-министра/главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в ближайшем будущем операторы дронов смогут управлять своей подконтрольной техников издалека, то есть вне зоны боевых действий, пишет «НБН», ссылаясь на форум «Украина.Год 2024», транслирующийся YouTube-каналом «КабМін».

По словам Федорова, такие инновации уже частично запущены, однако следует подождать расширения «продуктовой линейки», когда появится множество различных типов БпЛА, которые можно выпускать на поле боя дистанционно. В частности, фактически нынешний уровень технологий позволяет это осуществить — у Украины есть доступ к лучшим разработкам, включая использование спутниковой связи основной части стран-членов НАТО.

Глава Минцифры, отвечая на вопрос, откуда именно операторы смогут получить доступ к своим дронам, акцентировал:

Это смогут делать ребята из Винницы и Львова.

Ранее мы писали о том, как Игнат объяснял, отразится ли ликвидация самолета А-50 на интенсивности ракетных обстрелов Украины.