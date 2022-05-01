Об этом на своей странице в Телеграмм сообщает Госспецсвязи, информирует «НБН».

Украина все еще ощущает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров. Однако, возможно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже показали все доступные инструменты и технологии. Благодаря санкциям, российские хакеры не смогут развиваться так, как они развивались раньше.

Наша общая задача – не допустить усиления российских кибертеррористов. Чтобы достичь этого, необходимо сотрудничество между государствами и государственными органами, повышение осведомленности бизнеса и граждан об угрозах, ограничении ресурсов и технологий, доступных террористическому государству. Только благодаря санкциям можно обеспечить безопасность – насколько это возможно в киберпространстве – для всех развитых демократий

– отметил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

Впрочем, российские хакеры все еще серьезная угроза всему миру. Не следует их недооценивать, но и не стоит переоценивать. Они обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только на Украину, но и на другие демократические страны. Однако, к счастью, они столкнулись с ограничениями ресурсов – материальными и технологическими.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры Anonymous нанесли очередной удар по энергетике России