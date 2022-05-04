Об этом сообщил миллиардер Илон Маск, покупающий Twitter, информирует «НБН».

Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможно, будет небольшая цена для коммерческих/государственных пользователей

– написал Маск в Twitter.

25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.

Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.

Соглашение было единогласно одобрено правлением компании, и, как ожидается, будет завершено в этом году.

Проведение этого соглашения станет крупнейшим приобретением в истории технологий и, вероятно, будет иметь существенные последствия в течение следующих лет для миллиардов людей, использующих социальные сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что Маск все еще хочет купить Twitter и нашел $46,5 млрд для этих целей