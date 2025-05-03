Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания The Washington Post, администрация Белого дома намерена осуществить существенное сокращение персонала ЦРУ и идентичных подразделений разведки.

В частности, штат ЦРУ, если верить источникам, «урежут» на 1 200 сотрудников на протяжении ближайших лет. Также, тысячи работников будут уволены из прочих разведслужб, включая Агентство национальной безопасности США.

Издание подчеркивает — представители ЦРУ публично не разглашают численность своих сотрудников, но предполагается, в ведомстве трудоустроено около 22 000 человек.

В The Washington Post уточнили — сокращение, в первую очередь, коснется наемных работников, и непосредственных увольнений не предвидится в краткосрочной перспективе. По мнению неуказанной особы, ознакомленной с данной темой, помимо 1 200 человек, от работы в ЦРУ отстранят сотни человек, решившихся в досрочном порядке уйти на «заслуженный отдых».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Трамп после увольнения Уолтца может взяться за масштабные кадровые «чистки» в Белом доме.