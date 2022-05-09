На фоне передачи Украинскому государству американским миллиардером Илоном Маском оборудования для спутниковой связи Starlink, глава «Роскосмоса» Рогозин разразился очередным сумасшедшим заявлением в сторону американского предпринимателя.

Как информирует «НБН», в российских средствах массовой информации появилось сообщение, в котором Рогозин пригрозил, что Илону Маску придется «отвечать по-взрослому».

В частности, согласно словам Рогозина, передача Киеву комплектом спутникового оборудования Starlink осуществлялась при участии Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Дословно из заявления Рогозина:

«Согласно нашим данным, доставка и передача войскам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink была проведена Пентагоном. Но за такие действия придется отвечать по-взрослому, как бы ты, Илон, не включал дурака».

Ранее стало известно о том, что американский предприниматель Илон Маск купил социальную сеть Twitter. В СМИ появились предположения о том, что теперь соцсеть может стать платной.