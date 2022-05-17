В Российской Федерации на заводе производства автомобилей Renault, который приостановил свою деятельность еще 28 февраля, а позже был национализирован государством-оккупантом, намерены запустить конвейер. При этом новым партнером предприятия назван КамАЗ.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Коммерсантъ», такое заявление озвучил городской голова столицы Российской Федерации Сергей Собянин.

Так, национализированный московский завод Renault хотят перезапустить. На производстве намерены уже в самое ближайшее время возобновить выпуск автомобилей под маркой «Москвич».

Согласно словам Собянина, собственник Renault ранее закрыл завод, а теперь чтобы не оставить завод без работы, было принято решение наладить выпуск транспортных средств под брендом «Москвич» и сохранить большинство сотрудников.

В настоящее время никакой информации о новых моделях «Москвичей» нет. Однако известно, что главным технологическим партнером предприятия станет КамАЗ. Все хорошо уже знают, что этот автопроизводитель занимается преимущественно выпуском грузовых моделей транспорта, хотя в его истории были также и такие легковые автомобили, как «Ока».

Напомним, завод Renault прекратил свою деятельность в столице России буквально сразу после начала широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, двадцать восьмого февраля.