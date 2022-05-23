Вода, которую мы пьем, и вода, используемая для приготовления пищи, должна быть чистой и вкусной. Вот почему мы так стремимся к родниковым и минеральным водам. Хотя они полезны для здоровья и обладают многочисленными вкусовыми качествами, они не являются лучшим решением. Они продаются в пластиковых бутылках и поэтому способствуют засорению планеты. Это, однако, не единственный их недостаток – бутилированная вода может значительно обременить домашний бюджет. Так какая для нее альтернатива? Вода из крана. Но что делать, если мы не уверены в ее качестве или ее вкус нам не по душе?

Фильтрация воды из крана

Чистота воды муниципального водопровода и домашних водозаборов крайне важна для здоровья каждого из нас. Поэтому о качестве нужно заботиться постоянно. Это можно сделать разными способами. Самое правильное решение — купить бытовой фильтр для очистки питьевой воды. Их можно легко использовать в домашнем хозяйстве. Они бывают в виде фильтров-кувшинов или домашних водоочистных систем. Альтернативой им являются фильтры на кран, которые становятся все более популярными. Благодаря им водопроводная вода становится более качественной. Однако это не единственные преимущества фильтрации водопроводной воды. К ним также относятся:

очистка воды от вредоносных вирусов, бактерий, тяжелых металлов и хлора;

улучшение вкуса водопроводной воды;

продление срока службы бытовых приборов, например, электрочайника;

получение более интенсивных и натуральных ароматов пищевых продуктов при варке;

экономия на покупке бутилированной минеральной воды;

забота об экологии и ограничение использования пластика в домашнем хозяйстве.

Фильтрация воды из крана дома

Когда стоит фильтровать воду из крана

Об очистке водопроводной воды следует задуматься в первую очередь, когда ее вкус и запах неприятны, вы заметили неестественный ржавый цвет или обнаружили в водопроводе наличие примесей, например, песка. Фильтр для воды также является хорошим решением, если вы проживаете в старых домах, где водопровод и канализация давно не менялись. В этом случае в воде может появиться ржавчина в результате коррозии системы подачи.

Как фильтровать воду

В настоящее время на рынке существует несколько решений, позволяющих фильтровать водопроводную воду. То, что вы выберете, должно зависеть от источника воды. Если это водопровод общего пользования, самым простым решением будет фильтр-кувшин, который можно выбрать на сайте https://ecosoft.ua/. Во многих случаях этого будет достаточно, чтобы получить вкусную и полезную питьевую воду.

Однако более эффективным и удобным решением будут фильтры для воды под мойкой. Они работают по принципу обратного осмоса. Эта система позволяет удалить из воды все вредные вещества, вирусы и бактерии. Современные фильтры не требуют наличия резервуара для чистой воды и не занимают много места. Такой фильтр может иметь множество разновидностей, поэтому перед тем, как использовать этот метод, стоит более подробно ознакомиться со свойствами конкретных моделей.