Можно на AAX купить ethereum по актуальной цене или на любой другой бирже криптовалют. Ведь фермы уже не выдерживают конкуренции с владельцами ASIC, чтобы дать блокчейну дальнейшее развитие, разработчики анонсировали новый протокол сети 2.0. Главным изменением станет смена способа верификации блоков в сети.

Проблемы майнинга протокола 1.0

Майнинг – суть решение сложных математических задач для поиска места для новых блоков при помощи вычислительного оборудования и получение за это награды (монет). Монеты обладают ценностью и могут быть потрачены на приобретение услуг и товаров, инвестированы или проданы за реальную валюту.

У Ethereum нет ограничения количества монет, только годовой лимит. Но есть правило сжигания части ETH при сделке, что наряду с принципом работы в PoW приводит к таким проблемам как:

Высокая конкуренция среди майнеров; Снижение результативности при использовании видеокарт; Появление мощных ASIC, потребляющих огромное количество электроэнергии; Риск спада пользовательской активности.

Затраты электроэнергии на традиционную добычу блоков приобрели угрожающие для экологии масштабы, что заставило ряд стран принять законы о запрете майнинга.

Какие изменения в майнинге произойдут в протоколе 2.0

Разработчики Ethereum приняли решение изменить верификацию блоков, отказавшись от модели Proof of Work в пользу Proof of Stake. Для пользователей блокчейна это означает смену способа добычи.

Суть механизма консенсуса PoS состоит в замораживании монеты ETH в кошельке. Владелец получает вознаграждение пропорциональное количеству хранящихся у него монет. Этот протокол немного не справедлив, поскольку большее вознаграждение получают крупные владельцы монет, но все же позволяет зарабатывать обычным людям.

Добыча монет в новом механизме консенсуса получила название стейкинг https://academy.aax.com/ru/chto-takoe-stejking/. Для работы участнику не нужно мощное оборудование достаточно иметь зарегистрированный кошелек (безопаснее использовать аппаратный) и компьютер. Задача участников быстро подтвердить транзакцию и создавать новые блоки, имея минимальный размер заблокированных средств — 32 ETH.

Переход от PoW к PoS создаст условие подорожания монеты. Пользователи перестанут ее использовать как топливо для совершения транзакций, замораживая активы в своих кошельках. По прогнозам финансистов стоимость монеты способна достичь размеров BTC.