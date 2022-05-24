Эксперты компании CloudSEK, которые занимаются контролем цифровых рисков, сообщили о вирусе-«Робин Гуде», атакующем пользователей интернета в Индии. Программа GoodWill вынуждает своих жертв отдавать одежду бездомным, кормить детей в фирменных пиццериях и передавать деньги на оказание срочной медицинской помощи нуждающимся, информирует «НБН» со ссылкой на Techtoday.

Приложения-вымогатели были идентифицированы в марте этого года. Вирус был создан для продвижения социальной справедливости: GoodWill шифрует документы, фото, видео, базы данных и другие файлы, делая их недоступными без ключа шифрования.

Чтобы его получить, жертва должна выполнить три действия: подарить бездомным новую одежду, отвести пятерых менее счастливых детей в Dominos Pizza Hut или KFC, а также в соседней больнице оказать финансовую помощь людям, которые не могут себе позволить экстренную медицинскую помощь.

После выполнения заданий нужно отчитаться о такой благотворительности в соцсетях, упомянув о своем превращении в хорошего человека, став жертвой GoodWill. Далее создатели вируса проверяют опубликованные медиафайлы-доказательства выполненных требований, после чего отправляют набор дешифрования, в который входит инструмент расшифровки, файл с паролями и видеоурок по восстановлению данных.

Ранее в Индии специалисты разработали программу, которая позволит общаться с умершими родственниками. По словам ученых, их изобретение должно помочь людям пережить утрату близких.