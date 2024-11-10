Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), верхушка страны-агрессора рассматривает слияние трех крупнейших холдингов — «Роснефти», «Газпром-Нефти» и «Лукойла», стремясь создать вторую по величине нефтедобывающую корпорацию в мире.

По мнению аналитиков Института изучения войны, подобные действия позволят РФ заключать более выгодные энергетические сделки с «незападными» государствами. При этом, «главный игрок» в переговорном процессе об объединении — глава «Роснефти», являющийся ближайшим приспешником кремлевского тирана Владимира Путина, — Игорь Сечин.

В частности, вышеописанное слияние, судя по всему, нацелено на доминирование/монополию на рынке, и, соответственно, предполагает получение более высоких цен за снабжение российской нефтью Индии или Китая.

Следует отметить, что 7 ноября, Путин, обращаясь к «Валдайскому клубу», заявил — РФ готова продавать нефть, «голубое топливо» и электричество в КНР, чтобы компенсировать поставки энергоресурсов, которые Пекин утратил из-за введения санкций Западом.

Ранее мы писали о том, что эксперт называл 4 больших города, которые армия Путина попытается захватить до конца года.