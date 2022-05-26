Это создает очень большое напряжение и провоцирует страхи. Эксперты в области интернет и телефонии рассказывают, как поддерживать связь с родными и близкими в экстренных ситуациях.

Используйте услуги автоматических сообщений

Обязательно воспользуйтесь услугой мобильного оператора «Я на связи» от Vodafone или «Сообщить мне» от Киевстар. В этом случае вы получите уведомление, о том, что вам кто-то звонил, когда вы были не на связи. Либо человек, который звонил вам, получит сообщение о том, что у вас появилась сотовая сеть.

Используйте особые приложения

Если используете смартфон, договоритесь с родными, близкими, соседями об установке одного приложения, для корректной работы которого не требуется Wi-Fi или мобильная связь. Один из вариантов — это Matrix (особенно отлично работает в Харькове, Киеве, Одессе). Для корректной работы приложения придется создать учетную запись, подключиться к публичной комнате, поделиться готовой ссылкой с родными и близкими. Приложение, работающее по этому же принципу и без интернета — Bridgefy. Еще одно решение — канадский браузер CENO.

Если в бюджете семьи есть свободные средства, можно посмотреть цены на смартфоны в Запорожье и при необходимости приобрести хороший гаджет с батареей на 5000 мА/ч и больше.

Стационарные телефоны возвращаются

В пределах города, района и даже страны можно общаться посредством стационарных телефонов. Дело в том, что кабели для их функционирования прокладывают глубоко под землей, что усложняет вероятность их повреждения. Заблаговременно узнайте все номера телефонов, которые могут потребоваться: родственников, друзей, близких, детского сада, школы, автовокзала и других учреждений.

Рация в помощь

При необходимости и возможности лучше использовать ультракоротковолновую рацию. Набор из нескольких устройств обойдется примерно в 4000 грн. Радиус действия таких приборов — от 1 до 15 км. Подобные рации не используют частоты, на которых работают государственные службы. Но помните, что для эффективного пользования устройствами необходимо заблаговременно обсудить приблизительное время выхода на связь и используемую частоту.

Совет: рация пригодится в случае, если едете несколькими автомобилями, двигаетесь в одной колонне, но на удалении друг от друга.

Спутниковый телефон

Спутниковый телефон поможет поддерживать связь на любом расстоянии. Причем многие коммуникации не нарушают работу таких устройств. Но учтите, что спутниковый телефон обойдется гораздо дороже смартфона. А в некоторых случаях военные глушилки могут блокировать связь.

Совет: необходимые средства для коммуникации можно присмотреть в магазине Аллов вашем городе.

SMS-сообщения

Не забывайте о возможности SMS сообщений. Используйте их, чтобы обменяться информацией с родными и близкими. Вероятность доставки сообщение абоненту равна 85 % даже при отсутствии мобильной связи.

Совет: на случай внезапного исчезновения связи лучше сразу договориться с родными и близкими о месте и времени предполагаемой встречи в кризисной ситуации.