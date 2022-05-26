В первом квартале этого года РФ закупила на 43% больше кнопочных телефонов, в сравнении с тем же периодом в 2021 году. Количество таких устройств достигло 3,5 миллиона штук, в то время, как поставки смартфонов сократились на 14% до 6,8 миллиона, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК».

Россияне вынуждены больше заказывать кнопочные телефоны, чтобы не столкнуться с нехваткой товара на рынке. Лидеры рынка Apple и Samsung не собираются отправлять свою продукцию стране-оккупанту, Xiaomi, Honor и Realme сократили поставки своих аппаратов, несмотря на то, что они не объявили об уходе из РФ. Бренды объясняют ввоз меньшего количества гаджетов перебоями в цепочках поставок.

После сокрушительно удара американских санкций по России, в страну перестали экспортировать технологические продукты, несмотря на то, что запретительные меры США не касались запрета на импорт телефонов и ноутбуков.

Кроме того, государство-агрессор испытывает проблемы с и другой техникой, в частности с премиальными моделями бытовой техники, флагманскими смартфонами, умными часами и игровыми консолями.

Отметим, что не оправдал ожиданий Москвы даже Китай. КНР резко сократила экспорт технологий в РФ после вступления действий санкций США против страны-оккупанта. Пекин сократил объемы поставок ноутбуков, смартфонов и оборудования телекоммуникационных сетей.