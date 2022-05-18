Об этом пишет «НБН» со ссылкой на The Washington Post.

Так, объемы поставок ноутбуков из Китая в Россию в марте упали на 40% в сравнении с предыдущим месяцем, а экспорт смартфонов упал на две трети. Кроме того, экспорт оборудования телекоммуникационных сетей из Китая снизился на 98%.

До сих пор Пекин официально не опроверг, но и не подтвердил намерение помочь России обойти западные санкции. В свою очередь США могут наложить ограничения на продажу технологий китайским компаниям.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая также избегают новых контрактов с Россией на переработку сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять.

17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

В свою очередь США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Китай признал победу Украины в войне с Россией: Арестович обратил внимание на заявление Си Цзиньпина