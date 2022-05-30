Сначала российские власти пытались закрывать доступ к отдельным клиентам, использующим VPN, которые продолжали работать, несмотря на запреты Роскомнадзора. Сейчас же руководство РФ начало блокировать протоколы, подключающих VPN провайдера к серверам, информирует «НБН» со ссылкой на myc.news.

Россияне могут лишиться единственного канала к заблокированным иностранным социальным сетям и ресурсам. В воскресенье, 29 мая, жители Сибири и южных регионов столкнулись с проблемой использования популярных VPN-протоколов IPsec и IKEv2.

В случае блокировки технологии VPN с огромной проблемой столкнутся не только простые граждане, но и крупные компании, которым необходима связь между офисами. Работа структур будет парализована, поскольку между филиалами не будет соединения.

Напомним, что после запрета западных соцсетей россиянам предложили аналог Instagram – отечественное приложение Россграм. Однако «импортозамещенную» социальную сеть постиг провал.