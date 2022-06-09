Смартфон для бизнеса: время — деньги

Бизнес-смартфон, в первую очередь, не должен выйти из строя в самый неподходящий момент. Важно, чтобы телефон гарантировал бесперебойную работу вне зависимости от условий эксплуатации и сложности выполняемых задач. Деловой телефонный звонок – неотъемлемая часть вашей повседневной работы, поэтому смартфон не должен вызывать разочарования. В основном речь идет о таких важных параметрах, как:

быстрота работы процессора;

возможный максимальный объем памяти смартфона;

емкость оперативной памяти;

емкость аккумулятора.

Все эти элементы в той или иной степени влияют на скорость работы телефона для компании и его производительность. Также может помочь дисплей с разрешением Full HD+, предлагающий качественное изображение вне зависимости от погодных условий. Подключение к Интернету также имеет решающее значение, что выражается в скорости передачи данных и чрезвычайно важно в случае удаленной работы.

Смартфон с двумя сим-картами или e-sim

Функция Dual SIM позволяет вставить 2 сим-карты в один смартфон. Таким образом, вы можете иметь один смартфон как для деловых, так и для личных целей. Тогда нет возможности забыть или оставить без надобности один из телефонов дома или на работе. Также стоит помнить о пакете мобильного интернета, который особенно пригодится в командировках.

Интересным решением также является виртуальная сим-карта, т.е. e-SIM. Каковы его преимущества? Во-первых, ее нельзя потерять или уничтожить. Ее можно свободно заменить или активировать независимо от условий. Это также позволяет без проблем использовать опцию с двумя SIM-картами.

Дизайн смартфона для бизнеса

Внешний вид смартфона в какой-то мере отражает отношение к работе, партнерам и подрядчикам. Смартфон для бизнеса, в первую очередь, должен соответствовать характеру бизнеса. Для одного человека синонимом престижа и класса будет удобный стилус, а для другого — прочный корпус. Вне зависимости от специфики отрасли стоит выбирать смартфон, который будетводонепроницаемым, устойчивым к пыли, вибрациям и падениям даже с большой высоты. Также рекомендуются приглушенные цвета. Любая вынужденная необходимость отдавать телефон в ремонт является существенным препятствием при выполнении работником своих обязанностей, особенно на более высоких уровнях.

Емкость аккумулятора

Телефон для компании должен иметь аккумулятор повышенной емкости — желательно выше 4000 мАч. Благодаря этому смартфон будет работать дольше без необходимости подключения к источнику питания.

Также стоит отметить, что различные современные модели оснащаются опцией быстрой зарядки. Таким образом, даже через несколько минут телефон снова работает безупречно. Индукционная зарядка также обеспечивает большое удобство.