Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду

— написал он в твиттере, сообщает «НБН».

Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022

Ранее 18 сентября SpaceX запустила с мыса Канаверал в штате Флорида и вывела на орбиту очередные 54 спутника Starlink.

С 2019 года компания вывела в космос уже более трех тысяч спутников для развертывания сети Starlink. Всего SpaceX планирует отправить на околоземную орбиту 42 тысячи спутников.

В рамках программы Starlink компания намерена предоставлять широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

После вторжения России в Украину SpaceX стала предоставлять Украине доступ и оборудование для подключения к спутниковому интернету Starlink.

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