Так, из магазина исчезли все сервисы VK и программа Mail.ru. Приложения VK «продвигались компаниями, большинство управленцев и владельцев которых попали под санкции правительства Великобритании», сообщает «НБН» со ссылкой на The Verge.

В Apple соблюдают введенные санкции, а потому удалили аккаунты разработчиков этих приложений. Теперь эти приложения нельзя загрузить из App Store, независимо от того, где находится пользователь.

Те, у кого остались программы, больше не могут их обновить, однако могут и дальше пользоваться ими.

Также ранее мы сообщали о том, что TikTok больше нет: Apple удалил приложение из App Store для россиян