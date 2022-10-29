Одним из самых популярных является электрический бойлер. Если вы все еще сомневаетесь, будет ли такое устройство уместно в вашем доме, вот несколько причин, почему оно должно быть у вас.

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Удобство использования

Люди, живущие в частных домах, а также в квартирах в многоквартирных домах, чаще всего выбирают электрические бойлера, такие, как бойлер Электролюкс 80 литров. На то есть причина, ведь преимуществ у них много, и самое главное из них — удобство использования. Электрический бойлер не только нагревает воду до заданной температуры, но и сохраняет ее в своем баке. Тепло воды поддерживается постоянным за счет использования нагревателя, который активируется, когда вода начинает остывать. В результате домочадцы имеют доступ к горячей воде в любое время и не должны ждать, пока вода нагреется и будет готова к использованию.

Струя и ее напор также не уменьшаются, поэтому можно не беспокоиться о том, что придется прервать купание или мытье посуды. Электрический бойлер может обеспечить горячей водой даже при отключении электричества (если он ранее был наполнен и нагрет).

Безопасность

Электрические бойлера безопасны, поскольку оснащены специальным датчиком температуры. При перегреве воды прибор отключается. Это предотвращает слишком высокое давление в баке бойлера, которое может повредить его. Емкостные водонагреватели также имеют специальную защиту, препятствующую обратному затеканию нагретой жидкости в водопроводную систему, чтобы избежать ее повреждения.

4 причины, по которым стоит купить электрический бойлер

Простота монтажа

Еще одним преимуществом электрических бойлеров, несомненно, является простота монтажа. Их можно подключить ко всей водопроводной системе самостоятельно, нужно только следовать в точности так, как описано в прилагаемой инструкции. Если вы хотите воспользоваться помощью профессионала, это, безусловно, улучшит весь процесс.

Дополнительным преимуществом электрических бойлеров является возможность их установки в различных помещениях, не только в котельных и подвалах, но и непосредственно в кухнях и ванных комнатах. На выбор представлены вертикальные и горизонтальные модели. Второй тип предназначен только для подвешивания на стену, а первый тип чаще имеет отдельно стоящий корпус (его можно и подвешивать, что особенно удобно в небольших помещениях).

Легко настроить под свои нужды

Электрические бойлера выпускаются многих типоразмеров и различаются по индивидуальным параметрам, что облегчает настройку устройства под свои нужды и размер дома. При выборе водонагревателя нужно обращать внимание только на его мощность, которая влияет на скорость нагрева воды и емкость бака – ее необходимо подстраивать в основном под количество домочадцев. Электрический бойлер имеет регулирование температуры и строго определенный параметр теплоотдачи. Он показывает, как быстро остывает вода в баке после полного отключения нагревателя.

По вышеуказанным причинам однозначно стоит инвестировать в покупку и монтаж электрического бойлера, адаптированного к потребностям домохозяйства, чтобы иметь постоянный доступ к горячей воде.