Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», источники в компаниях-партнерах производителя раскали российским «Известиям», что официальное возобновление продажи техники «Самсунг» на территории страны-агрессора задерживается на неопределенный срок.

Один из источников высказал мнение, что вряд ли возвращение Samsung на территорию России состоится до завершения войны, начатой Путиным в Украине. Ведь компания, как и все другие, опасается экономических ограничений со стороны Вашингтона. Хотя ранее в России весьма ожидали, что поставки техники могут возобновиться в ноябре.

Российское издание пишет:

«Но, если посмотреть на офис Apple в России, где просто пусто и нет ни одного сотрудника, офис Samsung в РФ продолжает работать. Также в стране продолжает работать система Samsung Pay (с картами «Мир»), да и сама компания не редко является спонсором разного рода мероприятий».

Важно, что в самой пресс-службе компании Samsung сообщили:

«Поставок техники в Россию нет. До сих пор компанией Samsung не было принято никакого решения относительно возобновления поставок».

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Samsung достигла ранее неизвестных результатов в плане производства чипов.