Есть несколько основных параметров, которые стоит учитывать при покупке стиральной машины.

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Способ загрузки белья

Первым из них является способ загрузки белья в барабан. Любая стиральная машина в интернет-магазине, в зависимости от модели устройства, позволяет это сделать двумя разными способами — спереди либо сверху. Стиральные машины с фронтальной загрузкой встречаются чаще, но они обычно занимают больше места. Их неоспоримым преимуществом является возможность сделать верхнюю поверхность устройства дополнительной полкой. С другой стороны, стиральные машины с вертикальной загрузкой меньше по размеру, но на них нельзя ничего положить на длительное время.

Вместимость барабана

Следующим параметром, на который стоит обратить внимание, является вместимость барабана. В этом вопросе стоит руководствоваться индивидуальными предпочтениями, но очевидно, что чем больше людей пользуется устройством (например, большая семья), тем больше должен быть барабан у стиральной машины. Чаще всего, чем больше устройство, тем больше энергии и воды ему нужно для одной стирки. Конечно, это не правило, но стоит иметь в виду, что стиральные машины меньшего размера, как правило, более экономичны, хотя бы из-за меньшего количества стираемого белья.

На что обратить внимание при выборе стиральной машины

Энергоэффективность и практичность

Следует учитывать и вопрос широко понимаемой экономии при эксплуатации – класс энергопотребления (обозначается от G до A, где устройства А+++ являются наиболее экономичными) и минимально возможное потребление воды. Эти параметры так же важны, как и вместимость стиральной машины. Затем стоит обратить внимание на эффективность устройства, которая может касаться как самой стирки (чем выше, тем машина лучше стирает), так и отжима (чем выше, тем лучше отжимает). Как и в случае с энергоэффективностью, в этом случае также лучшими являются стиральные машины, отмеченные буквой А. Стоит знать, что эффективность отжима – это еще и параметр, зависящий от его максимальной скорости, которая также следует учитывать, как и уровень шума. В данном случае, очевидно, что чем меньше децибел выдает работающая стиральная машина, тем лучше, ведь ею можно пользоваться, например, поздно вечером.

Дополнительные возможности

Каждая стиральная машина имеет определенный набор программ и дополнительных функций. Очевидными вариантами являются:

стирка шерсти;

деликатных тканей;

синтетики;

сильно загрязненных тканей;

короткая стирка;

регулировка температуры стирки;

регулировка скорости отжима;

возможность использования дополнительного количества воды при полоскании.

Чуть более продвинутые стиральные машины имеют соответственно большее количество дополнительных программ:

предварительная стирка;

стирка, позволяющая убрать с одежды излишки шерсти животных;

отложенный старт;

деликатная стирка;

меньше пены во время работы.

Поэтому при покупке стиральной машины стоит внимательно изучить все возможности и дополнительные функции, которыми обладает данный тип устройств. Ассортимент стиральных машин настолько широк, что каждый покупатель без труда найдет модель, соответствующую его потребностям или стилю жизни.