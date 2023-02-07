Как информирует «НБН», портал «Довідка інфо» сообщил, как именно можно подготовить свою технику, если вы знаете, что она будет проверена оккупантами.

Ни для кого не секрет, что в ноутбуке, планшете или телефоне содержится личная информация его владельца. И, согласно законодательству, человек не обязан предоставлять к ней доступ. Однако не стоит рассчитывать и на то, что оккупанты будут соблюдать требования международного и местного законодательства. Как следствие, нужно позаботиться о подготовке техники заранее.

Так, нужно удалить с телефона или других гаджетов всю информацию, которая может показаться оккупантам подозрительной. И сделать это нужно как можно раньше. В частности, стоит выйти из чатов и отписаться от новостных каналов, удалить все обсуждения политических вопросов, боевых действий, а также сообщений с осуждением политики Кремля. Кроме того, стоит удалить фотографии военной техники, других разрушений, все скриншоты и так далее.

Однако, чтобы не вызвать какого-либо подозрения, не стоит удалять все мессенджеры. Нужно оставить хотя бы один, наименее активный. Однако и в нем стоит почистить те чаты, которые могли бы спровоцировать лишние вопросы.

Также рекомендуется очистить историю браузеров, закладки. Оставить можно только что-то нейтральное. Ведь полностью чистый гаджет также может вызвать подозрения у оккупантов.

Во всех аккаунтах стоит установить двухфакторную аутентификацию. Выключить в телефоне возможность разблокировки по отпечатку пальцев и FaceID. Важно избегать разблокировки собственного телефона. А если захватчики потребуют сдать личные вещи, то гаджеты стоит здавать выключенными.

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