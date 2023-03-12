Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальное заявление компании iBox.

Из заявления становится известно, что сеть терминалов, которая ранее перестала работать на территории Украины из-за ликвидации АО «IBOX банк» теперь вновь работает на территории страны.

В самой компании заявили, что им понадобилось всего лишь три дня, для того чтобы возобновить работу всех своих терминалов на территории Украины и уже сейчас они работают на полную мощность.

Сеть терминалов iBox является одной из самых крупных в стране. В этих терминалах присутствует множество услуг, в том числе пополнение банковских карт, мобильных счётов и оплата коммунальных услуг.

Напомним, что временем ранее украинцев предупредили о новой угрозе со стороны хакеров.