О том, как будет проходить процесс внедрения ИИ в «Дію», и какие возможности скоро станут доступны простым украинцам в госприложении, пишет «НБН», ссылаясь на интервью главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, опубликованное в YouTube-канале «Forbes Ukraine».

По словам Федорова, работа над интеграцией ChatGPT в приложение министерства ведется совместно со специалистами корпорации Microsoft. Также, предполагается подключение этого ИИ-чата к работе контакт-центра Министерства цифровой интеграции. Вероятно, что такое использование ChatGPT, позволит быстрее проанализировать потребности в услугах, за которыми обращаются украинцы, и быстрее добавлять их в электронные сервисы госприложения.

Отметим, что буквально на днях, компания «OpenAI», разработавшая ChatGPT, уже представила новую версию искусственного интеллекта: вместо GPT-3.5 можно выбрать GPT-4, основанный на обновленной лингвистической модели, и, если верить обещаниям — превосходящий старую сборку по многим параметрам.

Ранее мы писали, будут ли приходить повестки через «Дію»: в Минцифры дали окончательный ответ.