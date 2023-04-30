Можно найти в каталоге предложений и телефоны Нокиа. У многих покупателей они ассоциируются с 2000-ми, когда этот бренд был лидером рынка мобильных устройств. Сейчас скандинавский бренд выпускает смартфоны с хорошим функционалом и стильным дизайном. В линейке производителя представлено множество моделей, которые заслуживают внимания покупателей.

Основные достоинства смартфонов Nokia

Поскольку линейка смартфонов широкая, найти гаджет в любом ценовом сегменте не составит труда. Главные преимущества смартфонов Нокиа:

Вместительная батарея . Телефоны скандинавского бренда всегда славились тем, что долго держат заряд. Современные модели оснащены аккумулятором, емкость которого обычно превышает 5000 мАч. Этого достаточно для длительной автономной работы без частой подзарядки. У большинства гаджетов других брендов аккумуляторы менее вместительные.

. Телефоны скандинавского бренда всегда славились тем, что долго держат заряд. Современные модели оснащены аккумулятором, емкость которого обычно превышает 5000 мАч. Этого достаточно для длительной автономной работы без частой подзарядки. У большинства гаджетов других брендов аккумуляторы менее вместительные. Стойкий к повреждениям корпус . Гаджеты бренда долговечные. Падения и другие внешние факторы не отразятся на их целостности и функциональных возможностях. Производитель оснащает смартфоны корпусом из металла или пластика. Даже во втором случае используется качественный материал, благодаря которому можно не переживать относительно сохранности устройства.

. Гаджеты бренда долговечные. Падения и другие внешние факторы не отразятся на их целостности и функциональных возможностях. Производитель оснащает смартфоны корпусом из металла или пластика. Даже во втором случае используется качественный материал, благодаря которому можно не переживать относительно сохранности устройства. Быстрый отклик на касание . Большинство смартфонов Нокиа оснащены чувствительным сенсорным дисплеем, который быстро реагирует на команды пользователя. Открытие приложений, переходы между вкладками и другие действия выполняются максимально оперативно. Телефон не зависает, ведь в современных моделях предусмотрено достаточно оперативной памяти.

. Большинство смартфонов Нокиа оснащены чувствительным сенсорным дисплеем, который быстро реагирует на команды пользователя. Открытие приложений, переходы между вкладками и другие действия выполняются максимально оперативно. Телефон не зависает, ведь в современных моделях предусмотрено достаточно оперативной памяти. Небольшой вес . Большинство гаджетов от Nokia весят до 150–200 грамм. Они практически не ощущаются в руке. Даже при длительной работе с устройством пользователь не устанет. Компактные смартфоны легко разместить в кармане или небольшой сумочке.

. Большинство гаджетов от Nokia весят до 150–200 грамм. Они практически не ощущаются в руке. Даже при длительной работе с устройством пользователь не устанет. Компактные смартфоны легко разместить в кармане или небольшой сумочке. Наличие беспроводных технологий. Топовые модели Nokia поддерживают NFC, что позволит проводить бесконтактную оплату. Подключение к другим устройствам можно выполнять при помощи Bluetooth.

Эти характеристики делают гаджеты производителя рациональным выбором для большинства пользователей. Дополнительным преимуществом станет сравнительно невысокая стоимость в сравнении со смартфонами других брендов.

Мобильные телефоны Nokia

Что еще нужно знать о телефонах Nokia

Современные модели порадуют хорошей камерой. Например, у Nokia G20 основная достигает 48 Мп. Это позволит делать четкие и ясные снимки даже в движении.

Также производитель внимателен к процессорам. Чаще всего используется Qualcomm Snapdragon, Unisoc или MediaTek. Они обеспечивают стабильную и бесперебойную работу устройств. Для большинства моделей не станет проблемой запуск сразу нескольких программ параллельно.

Топовые гаджеты от Nokia поддерживают 5G. Это позволит наслаждаться быстрым подключением к интернету, загрузкой файлов или просмотром онлайн-контента без помех.