Можно найти в каталоге предложений и телефоны Нокиа. У многих покупателей они ассоциируются с 2000-ми, когда этот бренд был лидером рынка мобильных устройств. Сейчас скандинавский бренд выпускает смартфоны с хорошим функционалом и стильным дизайном. В линейке производителя представлено множество моделей, которые заслуживают внимания покупателей.
Основные достоинства смартфонов Nokia
Поскольку линейка смартфонов широкая, найти гаджет в любом ценовом сегменте не составит труда. Главные преимущества смартфонов Нокиа:
- Вместительная батарея. Телефоны скандинавского бренда всегда славились тем, что долго держат заряд. Современные модели оснащены аккумулятором, емкость которого обычно превышает 5000 мАч. Этого достаточно для длительной автономной работы без частой подзарядки. У большинства гаджетов других брендов аккумуляторы менее вместительные.
- Стойкий к повреждениям корпус. Гаджеты бренда долговечные. Падения и другие внешние факторы не отразятся на их целостности и функциональных возможностях. Производитель оснащает смартфоны корпусом из металла или пластика. Даже во втором случае используется качественный материал, благодаря которому можно не переживать относительно сохранности устройства.
- Быстрый отклик на касание. Большинство смартфонов Нокиа оснащены чувствительным сенсорным дисплеем, который быстро реагирует на команды пользователя. Открытие приложений, переходы между вкладками и другие действия выполняются максимально оперативно. Телефон не зависает, ведь в современных моделях предусмотрено достаточно оперативной памяти.
- Небольшой вес. Большинство гаджетов от Nokia весят до 150–200 грамм. Они практически не ощущаются в руке. Даже при длительной работе с устройством пользователь не устанет. Компактные смартфоны легко разместить в кармане или небольшой сумочке.
- Наличие беспроводных технологий. Топовые модели Nokia поддерживают NFC, что позволит проводить бесконтактную оплату. Подключение к другим устройствам можно выполнять при помощи Bluetooth.
Эти характеристики делают гаджеты производителя рациональным выбором для большинства пользователей. Дополнительным преимуществом станет сравнительно невысокая стоимость в сравнении со смартфонами других брендов.
Что еще нужно знать о телефонах Nokia
Современные модели порадуют хорошей камерой. Например, у Nokia G20 основная достигает 48 Мп. Это позволит делать четкие и ясные снимки даже в движении.
Также производитель внимателен к процессорам. Чаще всего используется Qualcomm Snapdragon, Unisoc или MediaTek. Они обеспечивают стабильную и бесперебойную работу устройств. Для большинства моделей не станет проблемой запуск сразу нескольких программ параллельно.
Топовые гаджеты от Nokia поддерживают 5G. Это позволит наслаждаться быстрым подключением к интернету, загрузкой файлов или просмотром онлайн-контента без помех.