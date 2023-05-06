Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на Еврокомиссию.

В заявлении Еврокомиссии говорится о том, что Украина вошла в список TC AdES LOTL. В этот список входят подписи, а также печати стран, которые не являются членами Европейского союза, но всё же их проверяют в ЕС. К слову, Украина стала первым государством в этом списке.

После этого решения украинские электронные подписи, а также печати являются действующими в странах Европейского союза. По мнению экспертов такое решение окажет крайне позитивное влияние, особенно это касается беженцев и бизнесменов.

С помощью Дія. Підпис. украинские беженцы смогут оформлять необходимые документы за рубежом за считанные секунды, ну а украинские бизнесмены могут оформлять контракты и какие-либо другие документы. Теперь Европейские страны могут принимать электронные заявления с помощью Дія. Підпис-ЄС.

Также мы писали о том, что страны “Большой семерки” создают законы для урегулирования ИИ.