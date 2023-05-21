Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Госспецсвязи.

В источнике говорится о том, что в апреле текущего года российские хакеры пытались совершить необычную кибероперацию. Она состояла из двойной кибератаки, а также с операции информационного влияния.

Как сообщили в Госспецсвязи, сначала российские хакеры атаковали одно из украинских министерств (какое именно — не сообщается). А позже хакеры взломали сайт одного из украинских медиа и начали от их имени публиковать ложную информацию.

Представители Госспецсвязи считают, что подобные хакерские российские атаки имеют исключительно одну цель — это попытка вызвать недоверие в украинских властей. Хакеры пытаются сделать все, чтобы обычные украинцы не верили тому, что говорит украинское правительство.

К слову, там также сообщили о том, что в ручном режиме представители Госспецсвязи были вынуждены обработать около 700 киберинцидентов, в том числе около 150 из них были в апреле.

Напомним, ранее мы писали о урегулировании ИИ.