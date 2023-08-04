О том, какими материалами и жидкостями следует очищать дисплеи «гаджетов», чтобы не нанести никаких повреждений, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Апострофа».
В частности, нужно исключить при чистке смартфона:
- уксус — эта кислота может разрушить хрупкое покрытие экрана;
- спиртовые салфетки/антисептики/дезинфицирующие растворы/раствор перекиси водорода — стирают антижировую пленку (олеофобную), делая смартфон более чувствительным к царапинам и загрязнениям;
- слишком плотную бумагу/грубую ткань — оставляют на экране малозаметные сколы;
- мягкую бумагу — забивает отверстия частицами волокон.
Лучше всего подойдут для снятия загрязнений:
- салфетки/ватные палочки, слегка смоченные дистиллированной водой или специальными растворами, предназначенными для очистки оргтехники/мониторов/планшетов;
- лоскуты из микрофибры, идеально поглощающие влагу и обезжиривающие поверхность.
Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты рассказали, как поступить, если смартфон украден.