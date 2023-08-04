О том, какими материалами и жидкостями следует очищать дисплеи «гаджетов», чтобы не нанести никаких повреждений, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Апострофа».

В частности, нужно исключить при чистке смартфона:

уксус — эта кислота может разрушить хрупкое покрытие экрана;

спиртовые салфетки/антисептики/дезинфицирующие растворы/раствор перекиси водорода — стирают антижировую пленку (олеофобную), делая смартфон более чувствительным к царапинам и загрязнениям;

слишком плотную бумагу/грубую ткань — оставляют на экране малозаметные сколы;

мягкую бумагу — забивает отверстия частицами волокон.

Лучше всего подойдут для снятия загрязнений:

салфетки/ватные палочки, слегка смоченные дистиллированной водой или специальными растворами, предназначенными для очистки оргтехники/мониторов/планшетов;

лоскуты из микрофибры, идеально поглощающие влагу и обезжиривающие поверхность.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты рассказали, как поступить, если смартфон украден.