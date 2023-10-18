О том, чем отличается это обновление ПО от предыдущего варианта, пишет «НБН», ссылаясь на материал специфического портала 9to5Mac.
В частности, инновации выглядят нижеуказанным образом:
- расширен функционал AirDrop — данные можно отправлять посредством Интернета;
- обновлены настройки режима ожидания по управлению отключением дисплея на iPhone14Pro и iPhone15Pro;
- в «Избранном» на Apple Music теперь можно добавлять композиции с экрана блокировки для улучшения «механизма» рекомендаций.
Исправлены отмеченные недостатки:
- разрешено использовать альбом для перемешивания фото на экране блокировки, игнорирую неверное распознавание лица пользователя;
- «доделана» синхронизация настроек экранного времени между «гаджетами»;
- начали правильно отображаться имена пользователей входящего вызова в период другого разговора;
- «пофиксены» проблемы с загруженными рингтонами и «заморозкой» клавиатуры;
- обои на экране iPhone больше не исчезают;
- кнопка «Action Button» на iPhone15 больше не станет срабатывать в случайном порядке.
Ранее мы писали о том, что AnTuTu определил лидеров теста производительности осени-2023.