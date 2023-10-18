О том, чем отличается это обновление ПО от предыдущего варианта, пишет «НБН», ссылаясь на материал специфического портала 9to5Mac.

В частности, инновации выглядят нижеуказанным образом:

расширен функционал AirDrop — данные можно отправлять посредством Интернета;

обновлены настройки режима ожидания по управлению отключением дисплея на iPhone14Pro и iPhone15Pro;

в «Избранном» на Apple Music теперь можно добавлять композиции с экрана блокировки для улучшения «механизма» рекомендаций.

Исправлены отмеченные недостатки:

разрешено использовать альбом для перемешивания фото на экране блокировки, игнорирую неверное распознавание лица пользователя;

«доделана» синхронизация настроек экранного времени между «гаджетами»;

начали правильно отображаться имена пользователей входящего вызова в период другого разговора;

«пофиксены» проблемы с загруженными рингтонами и «заморозкой» клавиатуры;

обои на экране iPhone больше не исчезают;

кнопка «Action Button» на iPhone15 больше не станет срабатывать в случайном порядке.

Ранее мы писали о том, что AnTuTu определил лидеров теста производительности осени-2023.