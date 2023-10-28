О том, что для владельцев Android-смартфонов существует риск заражения «троянским конем» SpyNote, который использует фишинговые SMS-сообщения, пишет «НБН», ссылаясь на материал F-Secure.

Это шпионское приложение распространяется посредством «смишинга» (то есть через рассылку сомнительных SMS-сообщений), так или иначе призывая жертв установить приложение по предоставленным ссылкам. Естественно, хостинг и загрузка происходят не из официального приложения PlayStore, чтобы оценка безопасности, проведенная GooglePlayStore, не препятствовала просачиваниям этого шпионского ПО.

После проникновения в смартфон, SpyNote остается скрытым и получает высокий приоритет от ОС. Вирус может записывать аудио с телефонных звонков и видео, включая отслеживание нажатия клавиш. Опасность этого «трояна» в том, что он похищает аутентификационную и финансовую информацию, а также следит за геолокацией.

Вирус фактически невозможно удалить, и единственный способ избавления — полный сброс настроек «гаджета» до состояния «из коробки», то есть до заводских параметров.

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