О том, какие простые, но имеющие негативные последствия, ошибки лучше никогда не допускать, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Одна из оплошностей — ставить ноутбук на мягкую поверхность, например, на диван, кровать или просто колени. На самом деле, переносной компьютер всегда необходимо размещать исключительно на твердых и ровных поверхностях, чтобы не спровоцировать блокирования или закрытия вентиляционных отверстий, что существенно повышает риск перегрева устройства и выводит из строя графический чип/процессор и прочее «железо», которому важна стабильная подача охлажденного воздуха.

Вторая — лучше не забывать, что ноутбуку нужно не просто закрывать крышку-дисплей, игнорируя работу «гаджета» по несколько часов: постоянное пребывание в «режиме сна» может отрицательно повлиять на работу этого варианта ПК, так как ему иногда тоже нужен «отдых». По этой причине, рекомендуется регулярно полностью выключать ноутбук.

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