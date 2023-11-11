О том, что в некоторых Андроид-смартфонах от Samsung вскоре появится сервис «AI Live Translate Call», который сможет переводить как текстовые сообщения, так и голосовое общение в реальном времени, без каких-либо задержек, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную порталом Samsung Mobile Press.

Как стало известно, при осуществлении звонка носителю иного языка, пользователь сразу увидит перевод, без резкого прерывания разговора — воплощенная идея отличается такой же простотой, как включение субтитров во время просмотра любимых программ. Предположительно, аналогичный перевод станет запускаться и при получении SMS-текста.

Основываясь на объявленной дате запуска ИИ-приложения, можно сделать однозначный вывод — функции анонсируют одновременно со смартфоном Galaxy S24.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты объясняли, как можно очистить память смартфона, не потеряв нужную информацию.