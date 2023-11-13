О том, что как избежать разглашения личной информации в Сети, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, необходимо придерживать определенной «информационной гигиены», которая поможет защитить персональные данные, и следует:

всегда читать политику конфиденциальности на любой web-странице, которую посещаете, или в приложениях перед установкой на смартфон/планшет/ПК/ноутбук;

избегать приложений и сайтов, не раскрывающих цель обработки личной информации;

регулярно обновлять пароли от соцсетей, э-почты и онлайн-банкинга;

не разглашать PIN-коды или CVV2-коды своих банковских карточек;

отказаться от посещения вебсайтов, по умолчанию предлагающих обработать персональные данных;

просмотреть настройки собственной учетной записи, введя ограничения на определенный тип информации, чтобы не допустить ее «слива».

Ранее мы писали о том, как можно очистить память смартфона, не потеряв важные данные.