О том, что стабильность и качество мобильной связи, включая скорость интернет-подключения, напрямую связано с зоной покрытия, обеспечиваемой станциями-вышками операторов, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, стоит заранее ознакомиться с онлайн-картами мобильных операторов, показывающих реальную площадь покрытия — это позволит узнать, будет ли смартфон всегда «ловить» сигнал. Однако необходимо учесть рельеф местности, плотность окружающих построек и расстояние до базовой станции.

Также, чтобы всегда быть «на связи», избежав перегрузки сети, рекомендуется покинуть места массовых скоплений людей — канал попросту может «забиваться» многочисленными запросами (от голосового общения до интернет-трафика). В случае низкого качества сигнала даже рядом с вышкой, можно попробовать сменить в настройках смартфона 4G на 3G, или даже на 2G.

Ранее мы писали о том, как можно очистить память смартфона, не потеряв важные данные.