О том, что показало исследование, целью которого было выяснить, какие компании предпочитают изготавливать смартфоны с высокой емкостью аккумуляторов, а какие — с низкой, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала ElectronicsHub.

В частности, рейтинг лидеров выглядит нижеуказанным образом (по усредненным показателям):

Ulephone — 6 600 миллиампер/час;

Doogee — 5 500 миллиампер/час;

Blackview — 5 180 миллиампер/час;

UmiDIGI — 5 150 миллиампер/час;

Oukitel — 5 000 миллиампер/час;

Infinix — 5 000 миллиампер/час;

Asus — 5 000 миллиампер/час;

Xiaomi — 5 000 миллиампер/час;

Motorola — 5 000 миллиампер/час;

Vivo — 4 600 миллиампер/час;

Huawei — 4 200 миллиампер/час;

Lenovo — 4 000 миллиампер/час;

Alcatel — 4 000 миллиампер/час;

Nokia — 4 000 миллиампер/час;

Cubot — 4 000 миллиампер/час;

HTC — 3 850 миллиампер/час;

LG — 3 775 миллиампер/час;

Sony — 3 600 миллиампер/час;

Meizu — 3 600 миллиампер/час;

Apple — 3 187 миллиампер/час.

Ранее мы писали о том, как можно очистить память смартфона, не потеряв данные.