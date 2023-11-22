О том, что показало исследование, целью которого было выяснить, какие компании предпочитают изготавливать смартфоны с высокой емкостью аккумуляторов, а какие — с низкой, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала ElectronicsHub.
В частности, рейтинг лидеров выглядит нижеуказанным образом (по усредненным показателям):
- Ulephone — 6 600 миллиампер/час;
- Doogee — 5 500 миллиампер/час;
- Blackview — 5 180 миллиампер/час;
- UmiDIGI — 5 150 миллиампер/час;
- Oukitel — 5 000 миллиампер/час;
- Infinix — 5 000 миллиампер/час;
- Asus — 5 000 миллиампер/час;
- Xiaomi — 5 000 миллиампер/час;
- Motorola — 5 000 миллиампер/час;
- Vivo — 4 600 миллиампер/час;
- Huawei — 4 200 миллиампер/час;
- Lenovo — 4 000 миллиампер/час;
- Alcatel — 4 000 миллиампер/час;
- Nokia — 4 000 миллиампер/час;
- Cubot — 4 000 миллиампер/час;
- HTC — 3 850 миллиампер/час;
- LG — 3 775 миллиампер/час;
- Sony — 3 600 миллиампер/час;
- Meizu — 3 600 миллиампер/час;
- Apple — 3 187 миллиампер/час.
Ранее мы писали о том, как можно очистить память смартфона, не потеряв данные.