О том, что перед принятием ответственного решения касательно увольнения Сэма Альтмана, совет директоров OpenAI ознакомился с письмом, составленным сотрудниками компании, в котором говорилось о «мощном открытии», угрожающем существованию человечества, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно, дело касается прорыва в разработке общего искусственного интеллекта (AGI), способного осознавать окружающую среду как человек, и исполнять любые интеллектуальные задачи, превзойдя своих создателей. В частности, речь идет о проекте Q* (Q-Star), который сможет решать математические задачи, хотя пока его возможности пока не превышают уровень учеников начальных классов. Впрочем, вероятное освоение основ математики предполагает — данная разновидность ИИ сможет самостоятельно рассуждать, обобщать информацию, то есть учиться, понимать и развиваться без участия человека.

Отметим, что отстранение Альтмана вызвано, судя по всему, не только «недостаточно последовательной откровенностью», но и распространенными суждениями касательно опасности, которую представляют высокоинтеллектуальные машины: если продвинутый ИИ вдруг решит, что уничтожение человечества совпадает с его интересами.

Ранее мы писали о том, что компания OpenAi, разработавшая наиболее известный ИИ-бот, могла выйти на IPO c ценой в почти $90 млрд.