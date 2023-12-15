О том, что компания из Купертино предполагает начать производство OLED-MacBook лишь с 2025-го года, но «конкретные сроки», касающиеся выпуска раскладывающегося устройства, идентичного iPhone Fold, все еще не определены, пишет «НБН», ссылаясь на Nikkei Asia.

В соответствии с данными из различных источников, OLED-MacBook может появиться в период между 2024-м и 2027-м годами, после выхода OLED-iPad. Эксперты отмечают, что подобная отсрочка вызвана тем, что изготовители LCD-дисплеев сильно «прижаты» вследствие растущего применения OLED-экранов в продуктах среднего размера, например, у Huawei или Lenovo, которые слишком агрессивно используют данную технологию в своих планшетах, провоцируя дефицит.

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