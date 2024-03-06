О том, что в результате данной «операции» хуситов, произошел масштабный сбой сети Интернет, который длился достаточно продолжительное время, вызвав «проседание» котировки биткойна на несколько тысяч долларов, пишет «НБН», ссылаясь на материал электронной биржи Binance.

Как стало известно, вчера цифровой актив биткоин обновил исторический максимум, достигнув курса в 69 000 долларов, однако после сбоя, стоимость этой криптовалюты стала падать, и, в итоге, снизился до 67 385 долларов к 6-му марта. В частности, такая отрицательная тенденция была спровоцирована ограниченным интернет-траффиком — через кабели в Красном море направлялось от 15 до 25 процентов блокчейн-данных из стран Азии на Запад.

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