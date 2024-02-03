О том, что платежной системой VISA запущен процесс сотрудничества с ключевым поставщиком аналогичной инфраструктуры для обмена криптовалют NFT-Transak, позволяющий выводить «цифровые деньги» на платежные карты без особых усилий, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Transak.

Как стало известно, пользователям карт VISA, проживающим в более, чем 145 государствах мира, позволяется переводить собственные цифровые активы в местные деньги, без каких-либо задержек, то есть в режиме реального времени.

Для перечисления вышеописанных средств, достаточно лишь подключиться к VISA Direct: после этого, на обмен средств будет достаточно 30 минут или даже меньше, что является существенным преимуществом, если провести сравнение с устаревшими банковскими методиками, затягивающими процедуру на несколько дней.

Следует отметить, что Transak поддерживает около 40 видов криптовалюты, а также интегрирован в более 350 кошельков Web3 и отдельные игры, например, в MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Ledger, Splinterlands и Decentraland.

Ранее мы писали о том, что инвестировать в биткойн стало гораздо проще.