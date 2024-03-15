О том, что на специфическом рынке криптовалют вероятно «охлаждение» спроса на биткойн, о чем свидетельствует ряд признаков, пишет «НБН», ссылаясь на мнение экспертов SwissBlock, опубликованное в CoinDesk.

Согласно прогнозированию аналитиков, индекс относительной силы «битка» с начала прошлого месяца показывал нисходящий тренд, что, судя по всему, спровоцировано снижением покупательной активности, способной вызвать снижение стоимости данной цифровой валюты.

Также, показатель настроений инвесторов перешагнул высокие значения, тем самым указывая на вероятную «перегретость рынка», и, как предполагается, снижение цен на биткойн в ближайшие дни станет фактически означать период завершения его динамического роста.

В SwissBlock акцентировали на ожидании падения в диапазоне до 20 процентов:

Мы видим, что BTC упадет до 58 000 — 59 000 долларов в следующем движении.

Следует отметить, что прогноз уже частично сбывается: сегодня, 15-го марта, после продолжительного роста, самая дорогая криптовалюта «просела» на 10 процентов, до 66 100 долларов.

Ранее мы писали о том, почему в начале марта биткойн резко подешевел после пика роста.