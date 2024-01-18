О том, на какие программы для ОС Android следует обратить пристальное внимание, поскольку такие приложения явно сделают жизнь пользователя полегче, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, программное обеспечение, которое можно скачать/установить прямо сейчас:

Google Ассистент — несложный в обращении голосовой помощник, который может подсказать все, от погодных условий до ситуации на дороге;

Waze — навигатор, позволяющий поделиться обстановкой в пути (указать наличие ям, отметить место проведения дорожных работ и прочее);

Autosync — синхронизирует содержимое папок на смартфоне с хранилищем в «облаке»;

Monefy — планирует личный бюджет, отличается простым интерфейсом и удобной статистикой;

Find My Device — если потеряно или украдено одно из устройств, то это приложение подскажет, где оно «лежит».

Ранее мы писали о том, что эксперты перечислили преимущества кнопочных и сенсорных устройств.