О том, что «бабушкофоны», как иногда называют кнопочные телефоны, обладают рядом серьезных преимуществ, если сравнивать эти «девайсы» с сенсорными смартфонами, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, достоинства кнопочных телефонов выглядят так:

зачастую невысокая цена;

медленная разрядка батареи;

отличный прием сигнала мобильной сети (в основном 2G/3G);

высокая прочность — не разобьется при падении и продолжит функционировать;

невозможность «привязки» личных данных и установки сомнительного программного обеспечения — сложность взлома и хищения информации.

Всем известные преимущества смартфонов, имеющих сенсорный экран: универсальность — доступ в Сеть, использование различных программ, просмотр видео, прослушивание высококачественного аудио и прочее.

Ранее мы писали о том, какие бюджетные смартфоны соответствуют цене и качеству в 2024-м году.