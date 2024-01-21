О том, что помимо вышеописанных энергоемких функций, разряжать аккумулятор могут и менее заметные сервисы, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, активно «истощает» батарею нижеуказанный функционал:

режим вибрации — работающий вибромотор «потребляет» достаточно много энергии, поскольку смартфон «трясется» при каждом нажатии на виртуальную клавиатуру, разряжая «девайс» тревожно быстро;

постоянно запущенный голосовой помощник от Google из-за стабильно включенного микрофона существенно увеличивает энергонагрузку;

цветовая гамма дисплея слишком яркая — следует уменьшить ее уровень, и время работы аккумулятора станет намного дольше.

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