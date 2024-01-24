О том, что iPhone вовсе не такие переоцененные устройства, как кажется из-за излишней маркетинговой кампании производителя из Купертино, так как у американских «девайсов» есть функции, которые стоило бы добавить в Android-смартфоны, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, у iPhone есть:

режим «фокусировки», позволяющий самостоятельно настраивать, какие приложения/контакты станут отображать уведомления;

список «быстрых команд», напоминающих, когда следует выйти из дома, проводить конвертацию расширений файлов, озвучивающих текст и множество подобного;

приложение Face ID, расширяющее степень защиты телефона;

приложение Spotlight, открывающее возможность рабыстрого поиска нужных файлов, контактов, приложений и заметок;

жест «встряхивания» для отмены любого действия.

Ранее мы писали о том, что эксперты называли несколько неочевидных причин быстрой разрядки смартфона.