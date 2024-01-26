О том, что в соответствии с обновленным отчетом, в Apple планируют внести корректировки в собственную iOS 17.4, позволяющие пользователям устанавливать ПО (программного обеспечения) не только из AppStore, но и из внешних интернет-ресурсов, но только после соблюдения определенных правил и отчисления платы за подобную инсталляцию, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала Wccftech.

Согласно информации от инсайдеров, в точности неизвестно, будет ли это одноразовая выплата за каждый «апплет» или пользователям предложат оформить подписку, отрывающую доступ к установке нескольких приложений. Впрочем, уже можно сделать выводы на основе опыта Нидерландов — в этой стране Apple «снимает» комиссию в 27 процентов с приобретений в приложениях, совершенных посредством альтернативных платежных систем: такие сведения могут послужить примером для понимания алгоритма ценообразования, который станут применять американцы.

Кроме того, в каком порядке Apple переработает собственную платформу для «накатки» сторонних приложений, включая внедрение системы 3-сторонних платежей, пока малоизвестно, за исключением одного — изменения стартуют после выпуска iOS 17.4, до прихода 6-го марта, как того требуют нормы законодательства ЕС.

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