О том, что из-за небрежного хранения мобильное устройство не всегда получится зарядить сразу, так как смартфон/планшет могут перейти в состояние «глубокой разрядки», но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Например, если «девайсы» оставить не в том месте на долгое время, то они покроются пылью, и, как минимум, масштабно загрязнятся — мелкие отвердевшие частицы покроют не только на экран, но и проникнут в динамик или забьют разъем зарядки, что, свою очередь, с высокой степенью вероятности может попросту «сломать» устройства. Таким образом, «древние» смартфоны и планшеты, которыми не пользуются продолжительный период, следует положить в закрытый шкафчик.

Также, необходимо помнить — любое мобильное устройство нужно время от времени включать и заряжать (хотя бы раз в месяц), чтобы не допустить перехода в «глубокую разрядку», из которой вывести смартфон или планшет довольно затруднительно.

Ранее мы писали о том, что эксперты рассказывали, какая команда поможет «очистить» не менее 1 Гб памяти на Android-смартфоне.